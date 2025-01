Produžiti roditeljsko odsustvo kad oba roditelja koriste to pravo

Podgorica, (MINA) – Poslanice Posebnog kluba Jevrosima Pejović i Radinka Ćinćur podnijele su amandman na Predlog izmjena i dopuna Zakona o radu, kojim se predviđa produženje prava na roditeljsko odsustvo za 180 dana u slučaju kad oba roditelja podjednako koriste to pravo.

Pejović i Ćinćur su u saopštenju navele da se predloženim amandmanom predviđa da, kad oba roditelja iskoriste pravo na roditeljsko odsustvo u jednakim djelovima, dobiju dodatnih šest mjeseci odsustva sa posla.

Prema njihovim riječima, na taj način bi se osigurao balans privatnog i poslovnog života roditelja i povećala uključenost očeva u odgajanje djece.

„Imajući u vidu i statističke podatke koji pokazuju da je u prošloj godini samo četiri odsto muškaraca koristilo ovo pravo, neophodna je izmjena regulative koja bi obezbijedila veće korišćenje roditeljskog odsustva od strane muškaraca“, kaže se u saopštenju.

Pejović i Ćinćur su rekle da u patrijarhalnim društvima, kakvo je i crnogorsko, teret podizanja djece, koji se najviše ogleda u neplaćenom radu, pada na ženu.

Podaci UNDP-ja, kako su navele, govore da sve žene tokom života osam do 12 godina provode u kućnim poslovima.

„Podsjećano i na obavezu Crne Gore da implemenira Direktivu Evropske unije (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života u cilju usklađuvanja domaćih propisa sa onim u zemljama EU“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ta direktiva propisuje da oba roditelja moraju iskoristiti pravo na roditeljsko odsustvo, što je u Crnoj Gori skoro pa izuzetak.

Predloženim amandmanom se, kako su rekle Ćinćur i Pejović, olakšava usklađivanje porodice i karijere.

„Takođe, ovo zakonsko rješenje omogućava građanima da razvijaju karijeru i porodični život, uz istovremeno povećanje njihove opšte dobrobiti“, dodaje se u saopštenju.

