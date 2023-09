Procjenu sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa Crne Gore šalju Evropskoj komisiji

Podgorica, (MINA) – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) završio je izradu dokumenta „Procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa Crne Gore“ i danas će ga poslati Evropskoj komisiji (EK) na mišljenje.

Na završnom sastanku povodom izrade dokumenta, koji je organizovao Direktorat, saopšteno je da su u izradi dokumenta učestvovala 84 stručnjaka iz različitih državnih organa i akademske zajednice.

Kako prenosi PR Centar, vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović ocijenio je da je dokument izrađen izuzetno kvalitetno i da se od njega očekuje mnogo.

Prema njegovim riječima, dokument je rezultat rada predstavnika svih institucija koji su učestvovali u njegovoj izradi.

“To je bitan segment u sistemu za smanjenje rizika od katastrofa. Crna Gora treba da je ponosna na taj dokument, koji ćemo danas poslati EK na mišljenje“, rekao je Bešović.

Koordinator projekta Ljuban Tmušić kazao je da će godine koje predstoje pokazati kolika je važnost dokumenta.

„U okviru projekta smo realizovali početni sastanak, pet tehničkih sastanaka, četiri konsolidaciona i završni sastanak. U proteklih 18 mjeseci pripremili smo odgovore na 51 pitanje. Osim što smo pripremili dokument, pripremili smo i njegov sažetak a završili smo i Bazu podataka o rizicima“, rekao je Tmušić.

On je najavio da će Direktorat od nove godine početi da priprema novu strategiju za smanjenje rizika od katastrofa Crne Gore 2025-2030.

„Na javnoj raspravi je Nacrt zakona o obnovi nakon katastrofa, koji smo takođe uradili u ovoj godini. Taj dokument treba da definiše jedinstvenu metodologiju za procjenu šteta, gubitaka i potreba nakon katastrofa, program pomoći i program obnove nakon katastrofa“, kazao je Tmušić.

Projekat je počeo sa realizacijom 1. aprila prošle godine, a njegovo finansiranje je odobrila EK.

