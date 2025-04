Procesuirane dvije osobe zbog organizovanja borbe pasa

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje procesuirali su dvije osobe zbog organizovanja borbe pasa, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici rožajske policije postupali po operativnim saznanjima da u mjestu Gornja Lovnica više osoba organizuje borbu pasa.

Kako su kazali iz policije, njihovi službenici su na licu mjesta zatekli N.Z.(24) i E.P.(43) iz Bijelog Polja i D.K.(28) iz Rožaja, kao i dva psa.

„Borba pasa je bila u toku, ali je prekinuta dolaskom policijskih službenika. Ovom prilikom psi nijesu povrijeđeni“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da su N.Z., E.P. i D.K. dovedeni u prostorije OB Rožaje, radi prikupljanja obavještenja.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama koji se izjasnio da u radnjama ovih lica nema elemenata krivičnog djela“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici protiv D.K. i E.P. podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o zaštiti dobrobiti životinja.

