Problem izgradnje kolektora zahtijeva uključivanje nadležnih institucija u iznalažanje rješenja

Podgorica, (MINA) – Problem izgradnje kolektora u Podgorici zahtijeva uključivanje Vlade, Glavnog grada, opštine Zeta i mještana Botuna u iznalaženje rješenja, poručeno je sa sastanka predsjednika Jakova Milatovića sa predstavnicima mještana Botuna i podgoričkog Vodovoda.

U saopštenju Kabineta predsjednika navodi se da je u razgovoru zaključeno da je neophpdno u što kraćem roku organozovati sastanak mještana Botuna sa predstavnicima Vlade, Glavnog grada i opštine Zeta.

“Problem izgradnje kolektora, kao jedno od gorućih pitanja u Glavnom gradu, zahtijeva iznalaženje rješenja nadležnih institucija, uključujući Vladu Crne Gore, Glavni grad, opštinu Zeta i mještana Botuna”, poručeno je sa sastanka.

U saopštenju se dodaje da je Milatović u razgovoru upoznat sa zahtjevima mještana i trenutnom problematikom koja se tiče projekta izgradnje kolektora.

Kako se navodi, mještani Botuna naglasili su višegodišnje protivljenje izgradnji tog postrojenja na predviđenoj lokaciji, kao i zabrinutost vezanu za ekološke i zdravstvene posljedice koje projekat može imati po životnu sredinu, ali i zdravlje ljudi koji žive u tom kraju.

“Napomenuli su da ne spore da je Podgorici kolektor potreban, ali da oni već na svojoj teritoriji imaju ekološke probleme poput bazena crvenog mulja, te da bi njegova izgradnja predstavljala još jedan korak u pravcu ugrožavanja kvaliteta života mještana”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, mještani su ukazali i na činjenicu da su isto predočili svim nadležnim institucijama, ponudili alternativna rješenja, kao i da zahtijevaju od njih da ista sagledaju sa dužnom pažnjom i pristupe rešavanju ovog problema u što hitnijem roku.

Iz Kabineta predsjednika su kazali da su mještani Botuna i podgoričkog Vodovoda istakli da sastanak sa Milatovićem predstavlja korak naprijed u boljem dijalogu u vezi razrješenja situacije koja već duže vrijeme opterećuje sve građane Botuna, Podgorice i Crne Gore.

“Sagovornici su došli do zajedničkog zaključka da je, u što hitnijem roku, potrebno organizovati novi sastanak sa donosiocima odluka, uključujući Vladu, Glavni grad, i opštinu Zeta, kako bi se došlo do rješenja koje će biti na dobrobit i Glavnog grada i

mještana Botuna”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sastanku su prisustvovali i direktor Vodovoda Aleksandar Nišavić, koordinator implementacione jedinice Aleksandar Jokmanović i član implementacione jedinice i rukovoditeljka postojećeg postrojenja za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Natalija Blagojević.

“Oni su ukazali na to da Vodovod, kao implementaciona agencija, ima zadatak da sprovodi postojeći projekat, te da je isti trenutno u fazi dobijanja saglasnosti od Ministarstva ekologije (Agencije za zaštitu životne sredine) i Ministarstva urbanizma”, kaže se u saopštenju.

Predstavnici Vodovoda rekli su da se sa implementacijom projekta može nastaviti nakon dobijanja predmetnih saglasnosti.

