Privedeno više osoba zbog nelegalne eksploatacije šljunka

Podgorica, (MINA) – Više osoba privedeno je zbog nelegalne eksploatacije šljunka, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i dodao da razmišljaju o angažovanju Vojske Crne Gore kako bi zaštitili obale rijeka i vodoizvorišta.

“Radnici Tehnoputa jutros, iako je stavljen službeni pečat na bazu, nastavili sa nelegalnim aktivnostima.”, naveo je Adžić na Fejsbuku /Facebook/.

On je kazao da su tužilaštvo i policija izašli na lice mjesta, što je rezultiralo dovođenjem više zatečenih osoba u službene prostorije Centra bezbjednosti Podgorica radi prikupljanja obavještenja i preduzimanja daljih mjera i radnji iz nadležnosti policije u vezi tih nelegalnih aktivnosti.

“Zaštitićemo obale rijeka i vodoizvorišta, razmišljamo i o angažovanju Vojske Crne Gore”, zaključio je Adžić.

