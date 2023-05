Pripremili preporuke o novinarskom izvještavanju tokom izbornih kampanja

Podgorica, (MINA) – Misija Organizacije za evropsku bezbijednost i saradnju (OEBS) u Crnoj Gori izradila je, u saradnji sa predstavnicima medijskih samoregulatornih tijela, priručnik za izvještavanje medija tokom izborne kampanje.

Iz Misije su saopštili da Priručnik sadrži 22 konkretne preporuke u skladu sa OEBS-ovim i međunarodnim standardima, kao i Etičkim kodeksom crnogorskih novinara.

Kako se navodi priručniku, obaveza medija da izvještavaju tačno, blagovremeno i sa dužnom pažnjom je jedan je od osnovnih preduslova za funkcionisanje demokratije zasnovane na opštem pravu glasa.

Dodaje se da priručnik nudi sveobuhvatan i sistematičan pristup medijskoj zajednici da identifikuje potencijalne profesionalne izazove i daje sugestije kako da profesionalno odgovori na njih tokom izbornih kampanja.

Iz Misije su kazali su, prilikom izrade priručnika, predstavnici medijskih samoregulatornih tijela predstavili preporuke međunarodnih organizacija o izvještavanju medija tokom izbora, kao i nacionalni pravni okvir u kojem se izbori održavaju.

“Dokument, takođe, naglašava važnost profesionalnog i etičkog izvještavanja, kako bi se tačno predstavili pluralistički i uravnoteženi stavovi u izvještavanju o izborima”, rekli su iz Misije OEBS-a.

Kako su naveli, mediji treba da izvještavaju o učinku nosilaca dužnosti, pružaju platforme za debate među kandidatima, omogućavaju kandidatima da prenesu svoju poruku biračkom tijelu i izvještavju o razvoju kampanje.

“Pored toga mediji treba da informišu birače o tome kako da ostvare svoja prava, da prate izborni proces, uključujući postupke na dan izbora, i da izvijeste javnost o rezultatima”, dodaje se u saopštenju.

Iz Misije OEBS-a su kazali da priručnik sadrži i predloge za pripremu redakcije za izbore.

