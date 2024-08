Prioritet praćenje izbornih kampanja za lokalne izbore

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) oformila je tim za nadzor i kontrolu lokalnih izbora u Podgorici, Kotoru, Gusinju i Budvi, i praćenje izbornih kampanja odredila je kao prioritetnu aktivnost, saopšteno je iz ASK-a.

Iz ASK-a su rekli da su revidirani i unaprijeđeni planovi kontrole i nadzora koji su donešeni u prethodnom periodu, kao i metodologije po kojima se sprovodi kontrola.

“Poseban akcenat biće stavljen na kontrolu aktivnosti, prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata”, kaže se u saopštenju.

Iz ASK-a su podsjetili da su, odlukom predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića od 10. jula, raspisani izbori za odbornike u skupštinama opština Gusinje za 15. septembar i Kotor za 29. septembar.

Kako su naveli, odlukom od 27. jula raspisani su izbori za odbornike u Skupštini Glavnog grada za 29. septembar, dok su odlukom od 17. avgusta raspisani izbori u Budvi za 17. novembar.

Iz Agencije su kazali da Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje obaveze, ograničenja i zabrane za organe vlasti, političke subjekte, subjekte koji pružaju usluge medijskog oglašavanja i ASK u toku kampanje.

Oni su podsjetili organe vlasti da od dana raspisivanja izbora teku rokovi da objavljuju i dostavljaju ASK-u izvještaje sa računa koje imaju u svom posjedu, izvode iz državnog trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve, podatke o raspodjeli socijalnih davanja, odluke o zapošljavanju i druge dokumente, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje.

Kako su dodali, obaveza objavljivanja relevantnih podataka propisana je na sedmodnevnom nivou (dan za objavu je ponedjeljak, počev od dana raspisivanja izbora).

“Obveznici su dužni da se pridržavaju zabrana i ograničenja propisanih Zakonom, koje se, između ostalog, odnose na ograničenje zapošljavanja, ograničenja mjesečne potrošnje, zabranu korišćenja javnih prostorija pod uslovima koji nijesu jednaki za sve političke subjekte”, naveli su iz ASK-a.

Oni su ukazali organima vlasti i da se obaveze izvještavanja u toku izborne kampanje, u skladu sa članom 45 Zakona, odnose na zakonske obveznike sa čitave teritorije Crne Gore.

“Političkim subjektima kojima bude potvrđena izborna lista, ili koji budu započeli izbornu kampanju prije potvrđivanja izborne liste, Zakon propisuje obaveze i zabrane koje se odnose na otvaranje žiro računa, određivanje odgovornog lica, poštovanje propisanih izvještajnih rokova i ograničenja kod prikupljanja i trošenja sredstava”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje dužni da ASK-u dostave cjenovnik usluga medijskog oglašavanja u izbornoj kampanji u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora.

“Subjektima koji nijesu dostavili cjenovnik izbornog oglašavanja u skladu sa propisanim rokom zabranjeno je pružanje usluga medijskog oglašavanja”, navodi se u saopštenju.

Iz ASK-a su naglasili i da su subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja dužni da dostave Agenciji i ugovore koje su zaključili sa političkim subjektima u vezi sa izbornom kampanjom u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora.

“Obaveza dostavljanja cjenovnika se odnosi na sve medijske subjekte na teritoriji Crne Gore koji pružaju usluge medijskog oglašavanja političkih subjekata, odnosno emitere pružaoce AVM usluga koji su registrovani za radio i televizijsku djelatnost, i internetske publikacije kao medije čiji se sadržaj širi putem interneta (portali), bez obzira na to u kojoj opštini se izbori održavaju”, kaže se u saopštenju ASK.

Kako su dodali, ASK će u punom kapacitetu pratiti poštovanje navedenih obaveza tokom izbornih kampanja koje su u toku i u slučaju kršenja Zakona pokretati propisane postupke.

“Biće izvršena suštinska kontrola aktivnosti, prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u kampanji i obezbijeđena transparentnost upotrebe javnih resursa, a po svim prigovorima o sumnji u kršenje Zakona biće postupljeno u roku”, navodi se u saopštenju.

Iz Agencije su poručili da ostaju otvoreni za sve zakonske obveznike u pogledu davanja smjernica i mišljenja u vezi sa primjenom zakona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS