Prioritet MJU da obezbijedi sajber prostor u skladu sa EU i NATO državama

Podgorica, (MINA) – Prioritet Ministarstva javne uprave (MJU) je obezbjeđivanje crnogorskog sajber prostora u skladu sa naprednim standardima zemalja članica NATO-a i Evropske unije (EU), rekao je resorni ministar Maraš Dukaj.

On se sastao danas sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke.

Dukaj je zahvalio Rajzing Rajnke na dosadašnjoj pruženoj podršci SAD-a nakon sajber napada na Vladinu infrastrukturu, kao i ekspertsku pomoć u dijelu kreiranja mehanizama za adekvatniju sajber zaštitu u slučaju novog sajber napada visokog nivoa sofisticiranosti.

On je upoznao ambasadorku sa prioritetima MJU, jačanjem sajber bezbjednosti, reformom javne uprave i decentralizacijom lokalne samouprave, o zakonima, kao i nastavkom procesa digitalne transformacije i povećanjem broja elektronskih servisa namijenjenih građanima i privredi.

„Naš prioritet je obezbijediti crnogorski sajber prostor u skladu sa naprednim standardima zemalja članica NATO-a i EU“, poručio je Dukaj., saopšteno je iz MJU.

Rajnke je, kako se navodi, izrazila opredjeljenje SAD-e da nastavi da podržava reformske procese u Crnoj Gori, posebno u oblasti unapređenja sistema sajber bezbjednosti.

„Veoma smo zainteresovani da intenziviramo saradnju u oblasti sajber bezbjednosti, te digitalizacije javnih usluga, jer su to oblasti koje su veoma značajne za same građane“, rekla je Rajnke.

Ona je kazala da su SAD spremne da pomognu proces reforme javne uprave u Crnoj Gori, kao i do sada, i da u narednom periodu treba definisati oblasti saradnje i ukazala na iskustva SAD-a u okviru unapređenja kvaliteta javnih usluga i unapređenja javne uprave kroz modernizaciju i inovacije.

Rajnke i Dukaj zaključili su da dvije zemlje imaju odlične međudržavne odnose i da postoje veliki potencijali za dalji razvoj saradnje i primjenu iskustava, naročito u procesu sajber bezbjednosti i digitalizacije.

“Tokom konstruktivnog razgovora naročito je istaknuta potreba da se preduzmu neophodne aktivnosti i organizuju operativni sastanci u cilju postizanja veće produktivnosti i efikasnosti u digitalizaciji javne uprave i u oblasti sajber bezbjednosti”, kaže se u saopštenju.

