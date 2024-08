Presudom suda određeno da otac bude staratelj maloljetne državljanke SAD-a

Podgorica, (MINA) – Presudom Suda u distriktu Grinvud /Greenwood/ određeno je da otac bude staratelj maloljetne državljanke Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za kojom je raspisana međunarodna objava, nakon što je majka prijavila njen nestanak, saopštili su iz Uprave policije.

Državljanka SAD-a, koja ima boravište u Baru, prijavila je u utorak nestanak ćerke, navodeći da je otac, shodno presudi Osnovnog suda u Baru, nije vratio kući u predviđeno vrijeme.

Iz Uprave policije rekli su da su njihovi i službenici Sektora za borbu protiv kriminala, NCB Interpola Podgorica, kao nosioca aktivnosti, uz podršku drugih organizacionih jedinica, blagovremeno i u vrlo kratkom roku raspisali međunarodnu objavu za maloljetnom državljankom SAD-a.

Izvršenim provjerama je, kako se navodi, utvrđeno da je otac zajedno sa svojom kćerkom napustio teritoriju Crne Gore.

Kako se dodaje, posredstvom NCB Interpola Tirana je utvrđeno da je maloljetnoj osobi izdata privremena putna isprava u Ambasadi SAD-a u Tirani.

Navodi se da je djevojčica, u četvrtak, u pratnji svog oca, napustila teritoriju Albanije sa aerodroma Tirana u pravcu Velike Britanije (VB), direktnim avio-letom.

Iz policije su naveli da su, efikasnom razmjenom podataka između NCB interpola Podgorica i Mančester, osobe zaustavljene i kontrolisane u tranzit zoni Aerodroma u Londonu.

„I tom je prilikom otac maloljetne H.T.W. službenicima granične policije VB dostavio na uvid sudsku presudu Suda u distriktu Grinvud kojom je on određen da bude staratelj djeteta“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici u vrlo kratkom roku izvršili sve potrebne mjere i radnje u cilju lociranja osobe, raspisali međunarodnu objavu za nestalom maloljetnom državljankom SAD-a i to posredstvom svih članica Interpola.

Dodaje se da je policija izvršili i detaljne provjere i o tome blagovremeno obavijestila nadležne pravosudne organe u Crnoj Gori.

