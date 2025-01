Preminuo jedan od ranjenih u pucnjavi na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Cetinjanin D.K. (40) preminuo je u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) od posljedica povreda zadobijenih u tragičnom događaju na Cetinju, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

D.K. je 13. žrtva napada Cetinjanina Aca Martinovića, koji je 1. januara usmrtio 12 osoba, među kojima i dvoje djece.

Iz KCCG su kazali da je D.K. usljed teških povreda bio podvrgnut zahtjevnim hirurškim zahvatima.

“Prije 48 sati pacijent je pokazivao znake blagog oporavka, međutim nakon toga je došlo do pogoršanja opšteg stanja i komplikacija koje su dovele do neželjenog ishoda”, navodi se u saopštenju.

U napadu u Prijestonici teško su ranjene još tri osobe, a prema poslednjim izvještajima Kliničkog centra uspješno se oporavljaju.

