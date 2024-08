Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj podnijeli su prekršajne prijave protiv tri osobe zbog prosjačenja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, u saradnji sa službenikom Centra za socijalni rad i službenicima Komunalne policije, izveli akciju “Prosjak”.

Iz policije su rekli da je, prilikom rada na terenu, u užem dijelu grada zatečeno šest osoba u prosjačenju – tri odrasle i troje djece.

„Policijski službenici podnijeli su prekršajne prijave protiv S.LJ.(55) iz Ulcinja, A.L.(42) iz Ulcinja i H.K.(23) iz Berana, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru“, kaže se u saopštenju.

