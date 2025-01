Prekršajne prijave protiv tri osobe zbog dešavanja u SO Budva

Podgorica, (MINA) – Službenici budvanskog Odjeljenja bezbjednosti podnijeli su prekršajne prijave protiv tri osobe zbog posljednjih dešavanja u Skupštini opštine (SO) Budva, saopšteno je iz Uprave policije.

U saopštenju se podsjeća da su Odjeljenju bezbjednosti Budva podnesene prijave povodom dešavanja na sjednici lokalnog parlamenta, o čemu su policijski službenici upoznali Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

Kako su kazali iz policije, tužioci su se izjasnili da se u radnjama prijavljenih osoba ne stiču elementi krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

„Već je ocijenjeno da u tri slučaja postoji prekršaj, te su protiv M.M., B.M. i T.G. podnijete prekršajne prijave“, navodi se u saoštenju.

Pojašnjava se da su M.M. i T.G. procesuirani zbog prekršaja iz člana 10 stav 2 Zakona o javnom redu i miru, a B.M. zbog prekrsaja iz člana 7 stav 2 istog Zakona.

„Uprava policije će i u narednom periodu nastaviti da sprovodi aktivnosti iz svoje nadležnosti nepristrasno, objektivno, transparentno, politički neutralno i isključivo u skladu sa zakonom, u cilju očuvanja bezbjednosti i stvaranja povoljnog ambijenta za život i rad svih društvenih aktera i građana“, poručuje se u saopštenju.

