Preko 8,5 miliona EUR podrške za saradnju Crne Gore i Kosova

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Kosovo uspješno sarađuju zahvaljujući IPA Programu prekogranične saradnje, u okviru koga su od 2014. do 2020. godine podržana 23 projekta vrijedna 8,57 miliona EUR, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove Bojan Vujović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata crnogorske Vlade, Vujović je predvodio delegaciju Crne Gore na sastancima Zajedničkog odbora za nadgledanje (ZON) i Operativne strukture IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020, koji su održani u Prištini.

Vujović je kazao da, kroz uspješna partnerstva, crnogorske i kosovske institucije i organizacije uz podršku Evropske unije (EU) sprovode projekte u oblastima zapošljavanja, poljoprivrede, zaštite životne sredine i turizma.

Kako je pojasnio, u okviru Prvog poziva realizovano je sedam projekata ukupne vrijednosti 2,3 miliona EUR.

“Drugim pozivom ugovoreno je šest projekata vrijednih 2,4 miliona EUR, od kojih su tri već završena, dok je u okviru Trećeg poziva podržano deset projekata sa ukupnim budžetom od 3,87 miliona eura“, rekao je Vujović.

On je naveo da Ministarstvo evropskih poslova uspješno sarađuje sa kolegama sa Kosova u okviru finansijske perspektive IPA II, dodajući da očekuje nastavak uspješne saradnje sa tamošnjim organima i tokom finansijskog ciklusa IPA III, koji pokriva period od 2021. do 2027. godine.

„Realizacija tog programa ne bi bila moguća bez izuzetne saradnje Ministarstva evropskih poslova Crne Gore, Ministarstva administracije lokalne samouprave Republike Kosova i Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Podgorici sa lokalnom antenom u Prištini“, naglasio je Vujović.

U saopštenju se navodi da su na sastanku ZON-a i Operativne strukture usvojeni važni dokumenti za funkcionisanje Programa, uključujući Godišnji izvještaj o realizacji aktivnosti za prošlu godinu, Godišnji plan rada Zajedničkog tehničkog sekretarijata za ovu godinu, kao i Plan komunikacije i vidljivosti za tekuću godinu.

