Prekinuto glasanje na oba biračka mjesta u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Glasanje na dva biračka mjesta u Šavniku, u sali Skupštine opštine (SO) i selu Kruševice, je prekinuto.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Dušan Radanović kazao je agenciji MINA da je u sali SO Šavnik glasanje prekinuto jer jednom biraču nije omogućeno da glasa.

On je rekao da su od predsjednika biračkog odbora dobili informaciju da je u Kruševicama glasanje prekinuto jer su uništeni glasački listići.

Radanović je naveo da za sada nije poznato da li će glasanje biti nastavljeno.

Do 17 sati glasalo je 330 birača, a pravo glasa ima 541.

Na biralištu u zgradi opštine Šavnik do 17 sati glasalo je 297 upisanih birača, dok su na biračkom mjestu u selu Kruševice glasala 33 birača.

