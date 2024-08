Preispitati obaveze o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte

Podgorica, (MINA) – Ministar energetike Saša Mujović uputio je dopis direktoru Energetske zajednice Arturu Lorkovskom sa molbom da se pomogne Crnoj Gori u ostvarivanju nacionalnih energetskih i klimatskih ciljeva do 2030. godine na održiv način.

Crna Gora je u obavezi da redukuje nivo emisija gasova sa efektom staklene bašte za 55 odsto u odnosu na referentnu 1990. godinu.

Iz Ministarstva energetike su rekli da je izmjereni nivo emisija na kraju 2022.godine iznosio 3.307 kt CO2e, a definisani cilj do 2030.godine podrazumijeva potrebu za redukcijom od približno 887 kt CO2e, što je oko 27 odsto.

Kako su kazali iz tog Vladinog resora, cilj je teško dostižan i podrazumijevao bi radikalne poteze, poput značajnog smanjenja broja radnih sati Termoelektrane Pljevlja, zamjene konvencionalnih automobila elektromobilima u iznosu od oko 50 osto ili djelovanjem na neenergetski sektor (poljoprivreda).

„Sve navedene aktivnosti bi bile izuzetno opterećujuće sa ekonomskog aspekta i sigurno bi ugrozile standard stanovništva“, upozorili su iz Ministarstva.

Mujović je naveo da, kao odgovorna Vlada, ne žele da eskivirati obaveze koje znače zaštitu životne sredine i borbu protiv klimatskih promjena, ali da ne smiju ugroziti crnogorske građane primjenom bilo koje neodržive mjere.

„Imajući na umu da je Crna Gora jedina država u okruženju kojoj nisu uračunate “ponorne emisije”, odnosno uticaj šuma na poništenje dijela efekta proizvedenih gasova sa efektom staklene bašte, u dopisu molim da se preispitaju naše obaveze i da se uvaži makar dio ponornih emisija“, naveo je Mujović.

On je kazao da bi, u slučaju pozitivnog odgovora, Crna Gora bila u prilici da ispuni obaveze na putu ka Evropskoj uniji i sačuva ekonomiju i standard stanovništva.

