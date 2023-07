Predstavnici MJU na obuci za sajber diplomatiju i politike

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Ministarstva javne uprave (MJU) učestvuju na obuci “Sajber diplomatija i politike” u Berlinu, koju organizuje Federalno ministarstvo vanjskih poslova Njemačke, saopšteno je iz MJU.

Kako su kazali iz tog resora, cilj obuke je upoznavanje sa međunarodnim politikama i sajber diplomatijom u cilju ispunjavanja normi i jačanja međudržavnog povjerenja u vezi ponašanja u sajber prostoru.

„Tokom obuke prezentovan je pregled ovih politika i njihova implementacija u Ujedinjenim nacijama, Organizaciji za evropsku bezbjesnost i saradnju i Evropskoj uniji“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su u okviru obuke razmijenjena iskustva stečena tokom sajber napada u različitim državama, i da je organizovana vježba zajedničkog odgovora na konkretnu sajber operaciju.

