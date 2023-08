Predsjedništvo SNP-a o pregovorima za formiranje nove vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Socijalističke narodne partije (SNP) raspravljaće danas o nastavku pregovora o formiranju nove vlade.

Iz Pokreta Evropa sad u četvrtak su kazali da su dogovorili većinu sa Demokratama, Civisom, partijama manje brojnih naroda, a nadaju se i sa SNP-om i Ujedinjenom Crnom Gorom.

Funkcioner SNP-a Vasilije Lalošević za Radio Bar je rekao da će ta stranka biti dio nove vlade i da im je u neformalnim razgovorima ponuđeno ministarstvo sporta i mladih i još jedno mjesto o kojem nije htio da govori.

Prema Statutu SNP-a odluku o eventualnom učešću u vladi donosi Glavni odbor stranke.

Sjednica Predsjedništva počeće u 16 sati.

