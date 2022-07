Predsjedništvo DPS-a u nedjelju o narednim potezima

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske partije socijalista (DPS) u nedjelju će odlučiti o daljim potezima, kazao je portparol te stranke Miloš Nikolić, nakon što je Vlada saopštila da je Predlog Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve danas usvojen.

Nikolić je na Tviteru /Twitter/ naveo da je, nakon saopštenja Vlade, jasno je šta su naredni potezi.

„O daljim koracima javnost će biti detaljno obaviještena nakon sjednice Predsjedništva DPS-a, koja je zakazana za nedjelju u 11 sati“, kazao je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS