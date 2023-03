Predsjednički izbori prekretnica u budućem životu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predstojeći predsjednički izbori predstavljaju prekretnicu u budućem životu Crne Gore i njenih građana, ocijenio je kandidat Pokreta Evropa sad (PES) za predsjednika države, Jakov Milatović.

Iz PES-a su saopštili da je Milatović posjetio Ulcinj, gdje je razgovarao sa građanima te opštine.

„Ovo je vrijeme kada smo okupili istinske borce protiv zatrovanog sistema vladavine Mila Đukanovića i njegove ideje o privatnoj državi. Borce poput Džemala Perovića, koji je kao jedan od osnivača Liberalnog saveza i lidera “Odupri se” uvijek bio među zaštitnicima države“, naveo je Milatović.

On je kazao da je, uz podršku takvih, siguran da je došlo vrijeme da predvodi bolju, pošteniju i pravedniju Crnu Goru.

Milatović je istakao značaj svakog glasa slobodnih građana u Crnoj Gori.

„Jer ovo su izbori koji predstavljaju prekretnicu u budućem životu Crne Gore i njenih građana. Ovo je pravo vrijeme i ključni momenat u kojem trasiramo put Crne Gore“, rekao je Milatović.

On je kazao da zato poziva sve da, kako je naveo, biraju pravdu umjesto nepravde, poštenje umjesto kriminala i blagostanje umjesto zemlje podjela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS