Predložili povećanje nadoknade za stručno osposobljavanje

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) uputilo je Vladi Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, kojim je predviđeno povećanje mjesečne nadoknade sa 450 na 600 EUR.

Resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović rekla je da su u MPNI sigurni da će ta izmjena, u kombinaciji sa povećanjem minimalne neto zarade za srednjoškolce na 600 i za visokoškolce na 800 EUR, stvoriti mnogo bolji ambijent za život mladih u Crnoj Gori.

„U narednom periodu ćemo predložiti i druge konkretne mjere s ciljem unapređenja njihovog sveubuhvatnog društvenog položaja”, istakla je Jakšić Stojanović.

