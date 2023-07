Predložili da se pomjeri početak školske godine i zimskog raspusta

Podgorica, (MINA) – Premijer i ministar finasija, Dritan Abazović i Aleksandar Damjanović, predložili su danas da školska godina počne sedmicu kasnije, kao i da se pomjeri početak zimskog raspusta.

Damjanović je, na tematskoj sjednici Vlade koja se održava na Biogradskom jezeru, predložio da školska godina umjesto 4. septembra počne 11. septembra.

„Jasno je da iz više razloga, uključujući klimatske promjene, nemamo više tako vruć jun, nemamo više snijeg u decembru i januaru, kao što imamo u februaru, pa čak i martu“, kazao je Damjanović.

On je zamolio ministra prosvjete Miomira Vojinovića da sagleda predloge.

Damjanović je ocijenio da bi pomjeranje školske godine moglo da bude izvodljivo.

„Tih deset dana u septembru su izuzetno značajni, a neće mnogo poremetiti“, rekao je Damjanović.

Abazović je predložio da se pomjeri termin zimskog raspusta, tako da on počinje 15. ili čak 20. januara.

“Mislim da zimski raspust ne treba da bude od 20 i nekog decembra, nego kao što je bilo ranije, od 15. januara do nekog određenog februara, čak i od 20. januara“, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, na taj način bi pomogli turističkoj privredi.

„Na taj način omogućavamo bolju organizaciju škola, zato što je bilo dosta problema sa grijanjem, i mislim da stvaramo efekat da i naši građani imaju mogućnost da u toku zimske sezone sa svojom djecom odu i uživaju u planinama”, rekao je Abazović.

On je kazao da razumije evropske standarde, ali da ne misli da je to nešto što je striktno.

Abazović je naveo da treba „da se opredjeljujemo kako nama odgovara“.

“Nama više odgovara da djeca početkom juna idu u školu, nego da idu u januaru. Garantujem da bi vidljivi rezultati bili postignuti kada bi imali rotaciju početka zimskog raspusta”, rekao je Abazović.

Vojinović je rekao da će Ministarstvo prosvjete ozbiljno razmotriti predloženo.

“I prošle godine smo prolongirali početak školske godine, kao i početak drugog polugodišta ove godine, i država i građani su osjetili benefite“, dodao je Vojinović.

On je poručio da djeca neće biti oštećena.

„Predlog premijera za mene je u potpunosti prihvatljiv. Ministarstvo prosvjete će, u okviru zakonskih mogućnosti, uraditi sve što je u interesu naše države”, naveo je Vojinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS