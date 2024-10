Predložena mjera nadzora osumnjičenom za nasilje prema majci

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću predložilo je određivanje mjere nadzora L.B, osumnjičenom za nasilje prema majci.

Predlog za određivanje mjere nadzora, kojom bi se L.B. zabranio pristup njegovoj majci, podnio je državni tužilac u ODT-u u Nikšiću.

Iz nikšićkog ODT-a su saopštili da postoji osnovana sumnja da je L.B. u srijedu, u porodičnoj kući u Nikšiću, vršio nasilje prema majci tako što je vrijeđao i gađao čašama i tanjirima.

