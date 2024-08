Predlog da naknada pripravnicima iznosi 600 EUR diskriminatorski

Podgorica, (MINA) – Predlog Pokreta Evropa sad (PES) o uvećanju mjesečnih naknada pripravnicima na 600 EUR je diskriminatorski, ocijenila je poslanica Demokratske partije socijalista Sonja Milatović.

Ona je kazala da u tome ne bi bilo ništa sporno da nedavno nije javnosti predstavljen program Evropa sad 2, u kojem je premijer Milojko Spajić najavio povećanje minimalne zarade na 600 EUR za zaposlene sa srednjom stručnom spremom, odnosno 800 EUR za zaposlene visokoškolce.

„Kako znamo da su korisnici Programa stručnog osposobljavanja visokoškolci, pitamo Spajića i njegove “eksperte” zašto diskriminišu mlade ljude, time što predlažu povećanje njihovih pripravničkih naknada na 600 EUR, koliko će iznositi minimalna plata osoba sa srednjom školom, umjesto na 800 EUR koliko će iznositi minimalna plata visokoškolaca“, navela je Milatović u saopštenju.

Ona je pitala da li će PES pokušati da objasni da pripravnici nijesu visokoškolci dok ne završe pripravnički.

„Pošto očigledno ni rezultate istraživanja, koji vam govore da strmoglavo padate, ne razumijete kao poziv da prestanete sa lažima, obmanama, manipulacijama i prevarama, otrežnjenje koje će, nakon Budve i Andrijevice, uslijediti i u Gusinju, Podgorici i Kotoru biće bolno“, rekla je Milatović.

On je kazala da PES-u neće pomoći ni „najnovija brutalna zloupotreba državnih preduzeća, gdje se uz račune za struju dostavlja i politički program“.

„To je potez očajnika koji su u strahu da se bliži politički kraj“, navela je Milatović.

