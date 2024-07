Pravnosnažna presuda u predmetu optuženog za obljubu sa djetetom

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici kojom je M.Đ. iz Danilovgrada oglašen krivim za krivično djelo obljuba sa djetetom i osuđen na dvije godine zatvora.

Iz Apelacionog suda saopštili su da su, nakon sjednice vijeća, odbili kao neosnovanu žalbu branioca optuženog M.Đ. i potvrdili presudu Višeg suda u Podgorici od 26. decembra prošle godine.

Na taj način je, kako su kazali, presuda postala pravosnažna.

Iz suda su rekli da je u kaznu zatvora u trajanju od dvije godine M.Đ. uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 24. oktobra 2020. do 15. januara 2021. godine.

Iz Apelacionog suda su kazali da je protiv presude Višeg suda žalbu izjavio samo branilac optuženog.

U žalbi je, kako su naveli, predložio da se prvostepena presuda ukine i predmet vrati Višem sudu na ponovno odlučivanje, ili da se optuženi oslobodi od optužbe.

Iz Apelacionog suda su kazali da su, odlučujući o žalbi, ocijenili da je prvostepeni sud pravilno i potpuno iz odbrane optuženog i iskaza svjedoka oštećene utvrdio činjenice o vremenu, mjestu i načinu izvršenja radnji krivičnog djela koje se optuženom stavlja na teret.

„I da je pravilno postupio kada je odbio dokazni predlog odbrane za neposrednim saslušanjem oštećene na glavnom pretresu, na osnovu Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, nalaza i mišljenja stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva i izjašnjenje socijalne radnice, cijeneći da za to ne postoje opravdani razlozi“, kaže se u saopštenju.

Iz Apelacionog suda su rekli da Više državno tužilaštvo nije podnijelo žalbu protiv prvostepene odluke.

„Kako Više državno tužilaštvo nije izjavilo žalbu protiv prvostepene presude, to prvostepena presuda u dijelu odluke o kazni nije mogla biti izmijenjena na štetu optuženog, odnosno na način da se optuženom izrekne eventualno stroža kazna“, navodi se u saopštenju.

