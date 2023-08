Pravda nije zadovoljena, procesuirati ratne zločine

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) odao je počast nevinim žrtvama zločina tokom operacije Oluja i ponovo ukazao na značaj i obaveznost otkrivanja istine o nestalima, procesuiranja ratnih zločina i pravde za žrtve kao trajne dužnosti svih vlada u regionu.

Podsjeća se da je, prije 28 godina, napadom na Knin, 4. avgusta 1995. godine, počeo dugo pripremani egzodus Srba iz Krajine.

U vojno-policijskoj operaciji hrvatskih jedinica Oluja, izvršeni su, kako se navodi, sistemski zločini prema civilnom stanovništvu srpske nacionalnosti i njihovoj imovini.

“Za nekoliko dana protjerano je oko 250 hiljada ljudi, uglavnom u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i ostale zemlje nekadašnje Jugoslavije, a hiljade kuća i ostalih objekata je spaljeno”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se veliki broj izbjeglih nije vratio u područja iz kojih su prognani.

“Prema podacima Hrvatskog helskinškog odbora za ljudska prava, do kraja 1995.godine, ubijeno je oko 400 Srba koji su odlučili da ostanu u svojim kućama”, kaže se u saopštenju.

Iz CGO-a podsjećaju da su u dosadašnjim sudskim postupcima, jedino pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju 2008. godine za zločine nad srpskim stanovništvom u Oluji optuženi Ante Gotovina, Ivan Čermak i Mladen Markač.

Prvostepenom presudom, iz 2011. godine, Gotovina i Markač su osuđeni na 24 i 18 godina zatvora za ratni i zločine protiv čovječnosti, dok je Čermak oslobođen.

Kako se navodi, nakon žalbe, naredne godine, Gotovina i Markač oslobođeni su od krivične odgovornosti.

Koordinatorka programa Ljudska prava, Tamara Milaš je kazala da sa dubokim razočaranjem i ozbiljnom zabrinutošću, osuđuju činjenicu da pravda u vezi sa zločinima tokom operacije Oluja nije zadovoljena, a krivično-pravni procesi nijesu izvedeni na valjan način.

“To predstavlja duboko ukorijenjenu nepravdu prema žrtvama i njihovim porodicama, kao i prema društvu u cjelini”, kazala je Milaš.

Prema njenim riječima, neodgovarajući krivično-pravni procesi otežavaju mogućnost da krivci za zločine odgovaraju za svoja nedjela, čime se u značajnoj mjeri ugrožava osjećaj povjerenja u pravosudni sistem i državne institucije.

Uspostavljanje pravde za žrtve operacije Oluja predstavlja, kako je navela, osnovno ljudsko pravo, pa je neophodno da nadležne institucije i politički lideri preduzmu odgovarajuće korake kako bi obezbijedili pravedan i transparentan sistem.

“Koji će riješiti brojna pitanja nestalih, tragično nastradalih, njihovih porodica, raseljenih, komandne odgovornosti, reparacija i memorijalizacije, a koja duboko opterećuju kompletno društvo regiona”, rekla je Milaš.

Milaš je upozorila i da se ne smije zanemariti činjenica o svakodnevnoj i političkoj zloupotrebi ove tragedije.

Ona je ocijenila da, umjesto fokusa na pomirenje i izgradnju bolje budućnosti, neodgovorni politički akteri instrumentalizuju patnju nevinih žrtava u cilju ostvarivanja vlastitih političkih ambicija.

“Kako bismo odali istinsku počast stradalima, moramo se ujediniti i osigurati da se ova važna istorijska lekcija koristi za izgradnju društva koje se zalaže za pravdu, istinu i pomirenje, a ne za političku manipulaciju”, kazala je Milaš..

CGO je pozvao nadležne organe i političke aktere da preduzmu neophodne mjere kako bi se obezbijedio pravičan i civilizovan odnos prema ovom zločinu.

“Samo kroz adekvatnu primjenu zakona i odgovornih političkih narativa možemo izgraditi društvo koje poštuje žrtve, izbjegava njihovu političku zloupotrebu i osigurava da se zločini nikada ne zaborave i kao takvi ne ponove”, poručili su iz ove nevladine organizacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS