Prava Crna Gora biće u koaliciji Za budućnost Podgorice

Podgorica, (MINA) – Prava Crna Gora će na predstojećim lokalnim izborima u glavnom gradu nastupiti kao dio koalicije Za budućnost Podgorice, odlučio je Glavni odbor te stranke.

Iz Prave Crne Gore su kazali da smatraju da taj korak predstavlja nastavak usklađivanja političkih stavova na svim nivoima sa Demokratskom narodnom partijom (DNP) Milana Kneževića, sa kojom imaju koalicioni sporazum.

Oni su dodali da je koalicija Za budućnost Podgorice na prethodnim lokalnim izborima, na kojima su takođe zajednički nastupili, ostvarila je značajan uspjeh, “koji je označio detronizovanje višedecenijske vladavine Demokratske partije socijalista (DPS) i njihovih satelita”.

“Uvjereni smo da će ovog puta rezultat biti još bolji, jer su građani tokom protekle dvije godine imali priliku da vide kako se upornim i dosljednim radom mogu ostvariti konkretni rezultati”, navodi se u saopštenju.

Iz Prave Crne Gore su istakli da nijedna stranka koja je konstituent koalicije Za budućnost Podgorice nije učestvovala u “rušenju vlasti u saradnji sa DPS-om”.

Kako su naveli, one političke snage koje su se odlučile na skraćenje mandata u partnerstvu sa DPS-om, suočiće se sa istom sudbinom kao i sam DPS.

“Sigurni smo da će jedinstvo srpskog bloka na izborima 29. septembra dati pobjedničku energiju i sinergiju koju će prepoznati svi građani Podgorice i odrediti novu gradonačelnicu Podgorice”, zaključuje se u saopštenju.

