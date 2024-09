Prajd kafeom otvorena Nedjelja ponosa

Podgorica, (MINA) – Nedjelja ponosa, koja prethodi Montenegro Prajdu / Pride / , otvorena je danas, saopšteno je iz nevladine organizacije Spektra.

U saopštenju se navodi da je Nedjelja ponosa otvorena Prajd kafeom koji je posvećen diskusiji o pravima LGBTIQ+ osoba i rodnoj ravnopravnosti.

»Temama od suštinskog značaja za postizanje inkluzivnog i pravednog društva koje počiva na jednakosti, toleranciji i solidarnosti«, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u neformalnoj atmosferi, pripradnici civilnog društva, građanski aktivisti i predstavnici političkih partija razgovarali su o izazovima sa kojima se LGBTIQ+ osobe suočavaju i o njihovim potencijalnim rješenjima.

Organizatori su poručili da sloganom “Đe su naša prava?” pozivaju sve građane Crne Gore da postave sebi to pitanje, podsjećajući na brojne probleme sa kojima se LGBTIQ+ zajednica susreće.

»Ljudska prava u Crnoj Gori generalno su ugrožena i sve češće zanemarivana«, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, događaj su organizovali Spektra i Kvir Montenegro, uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, a u sklopu 12. Montenegro Prajda.

Ovogodišnju Monenegro prajd biće održan 28. septembra, pod sloganom “Đe su naša prava?”.

