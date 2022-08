Požari u Herceg Novom pod kontrolom

Podgorica, (MINA) – Požari u Herceg Novom su pod kontrolom i kuće nijesu ugrožene, kazao je načelnik hercegnovske Službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović.

On je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore rekao da je situacija sa požarima u tom gradu relativno bolja u odnosu na prethodnu noć, ali da i dalje nije dobra.

“Trenutno je opožareno četiri do pet kilometara na području opštine Herceg Novi. To je požar koji je izazvao grom prije tri dana”, naveo je Ćirović.

On je kazao da se već treći dan bore sa požarom, a teren je jako nepristupačan, prenosi Portal RTCG.

“Opožareno je veliko područje. Požar je pod kontrolom, kuće nijesu ugrožene, ali pošto jak vjetar razbuktava vatru stalno, ne znamo čemu se možemo nadati”, rekao je Ćirović.

On je naveo da je u mjestu Kruševice sinoć bilo 20 pripadnika Službe zaštite i spašavanja, kao i mještani, lovci i dobrovoljci.

“Čitavu noć smo gasili. Jutros smo napravili zamjenu ekipa, opet su tu mještani, lovci”, kazao je Ćirović.

On je naveo da sumnjaju da postoji više osoba koje su podmetnule požare, i da mladić koji je u srijedu hapšen nije jedini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS