Požari na području Podgorice, Zete i Tuzi stavljeni pod kontrolu

Podgorica, (MINA) – Požari koji su prethodnih dana bili aktivni na području Podgorice, Zete i Tuzi lokalizovani su i stavljeni pod kontrolu, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i dodali da je u centralnom regionu uočeno nekoliko manjih požara koji ne ugrožavaju domaćinstva.

Iz tog resora su kazali da su, u cilju sagledavanja stanja na područjima ugroženim požarima, službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje i komandiri Službi zaštite i spašavanja Podgorice i Berana izvršili izviđanje na području centralnog regiona Crne Gore.

„Osmatranjem je uočeno nekoliko manjih požara koji ne ugrožavaju domaćinstva i objekte od značaja”, rekli su iz MUP-a.

Prema njihovim riječima, najozbiljnija situacija bila je na području Plužina.

„Ali je pravovremenim angažovanjem Službe zaštite i spašavanja Plužine i koordinisanom akcijom Direktorata za zaštitu i spašavanje i Vojske Crne Gore, uz upotrebu helikoptera za gašenje i mobilnih rezervoara za vodu, požar lokalizovan”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Služba zaštite i spašavanja Plužine nastavila da prati situaciju na tom požarištu.

Iz MUP-a su rekli da su požari koji su prethodnih dana bili aktivni na području Podgorice, Zete i Tuzi lokalizovani i stavljeni pod kontrolu.

„Koordinisanim aktivnostima Službe zaštite i spašavanja Podgorica, Direktorata za zaštitu i spašavanje i Vojske požari na ove tri lokacije su gašeni i lokalizovani, te domaćinstva i infrastruktura nijesu ugroženi”, kazali su iz MUP-a.

Kako su dodali, pomenute lokacije prati Služba zaštite i spašavanja Podgorica kako bi se spriječilo reaktiviranje zbog vjetra koji je i dalje prisutan.

Iz MUP-a su apelovali na građane da, ukoliko primijete požar, odmah prijave na brojeve 112 ili 123.

„Imajući u vidu da je većina navedenih požara rezultat ljudskog faktora, nebrige ili namjernog podmetanja, pozivamo građane da ukoliko primijete navedene radnje odmah iste prijave na broj 112 ili 122”, naveli su iz MUP-a.

Oni su podsjetili da je zabranjeno paljenje vatre, kao i korišćenje pirotehničkih sredstava, posebno u uslovima povećane požarne aktivnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS