Požar u trafostanici u Ulcinju, dio Velike plaže bez struje

Podgorica, (MINA) – U trafostanici Sunce u Ulcinju došlo je do požara, saopštili su iz Crnogorskog elektroditributivnog sistema (CEDIS), navodeći da je zbog toga dio potrošača sa Velike plaže bez struje.

U objavi CEDIS-a na društvenoj mreži Facebook navodi se da je do požara došlo usljed preopterećenja zbog velikog broja nelegalnih objekata.

“Ekipe vatrogasne službe rade na gašenju požara, nakon čega će naše ekipe pristupiti saniranju kvara”, navodi se u saopštenju CEDIS-a.

