Požar u kancelariji stare Medicinske škole, nema povrijeđenih

Podgorica, (MINA) – U kancelariji stare Medicinske škole u Podgorici izbio je požar, u kom niko nije povrijeđen, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Iz te zdravstvene ustanove kazali su da su svi pacijenti zbrinuti i smješteni u glavnoj zgradi KCCG.

„Uzrok požara biće utvrđen, nadležne ekipe su na terenu”, navodi se u saopštenju.

