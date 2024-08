Požar kod sela Srpska pod kontrolom

Podgorica, (MINA) – Požar na brdu kod sela Srpska u Zeti stavljen je pod kontrolu, rekao je vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spasavanja.

On je portalu RTCG kazao da je u gašenju vatre pomogao helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova.

Blečić je kazao da su ekipe i dalje na terenu i prate stanje.

Požar na brdu kod sela Srpska prvi put je izbio u subotu.

