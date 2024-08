Požar blizu stambenih objekata u Baru

Podgorica, (MINA) – U Baru je jutros izbio požar u naselju koje se nalazi uz rijeku Željeznicu.

Požar je izbio jutros oko osam sati, a vatra je blizu stambenih objekata.

Kako prenosi portal Bar info, plamen je zahvatio nisko rastinje na Bulevaru dinastije Petrovića.

Ekipe Službe zaštite i spašavanja su na terenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS