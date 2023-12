Povučene izmjene Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti

Podgorica, (MINA) – Predlog izmjena i dopuna Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, kojim nijesu bile obuhvaćene sve civilne žrtve rata, povučen je iz skupštinske procedure, saopšteno je iz Bošnjačke stranke (BS).

Iz BS-a su posjetili da je poslanički klub te stranke podnio osam amandmana na predložene izmjene i dopune Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, koji za cilj imaju jednako tretiranje civilnih žrtava rata, kao i pravo porodice civilnih žrtava rata na pomoć od države.

Poslanik BS-a Damir Gutić kazao je da se prvi put uvodi status civilne žrtve rata u neki zakon, međutim, to se, kako je ocijenio, radi na jedan diskriminatorski način.

“Moram da naglasim da BS u potpunosti podržava potrebu da žrtve NATO bombardovanja budu obeštećene na neki način, ali da se to ne radi diskriminatorski i ne na način da se bilo koja druga grupa isključuje”, rekao je Gutić na protestu ispred Skupštine pod nazivom Za sve civilne žrtve rata.

On je dodao da se nada se da će poslanici većine imati sluha i da će usvojiti zakon na način da sve grupacije budu uključene, ili da ga neće usvojiti u tako diskriminatorskom obliku.

Gutić je pozvao Skupštinu da pokaže da su joj sve žrtve jednako bitne i da nema mjesta njihovom neopravdanom razdvajanju po bilo kojem osnovu.

“Zato i apelujemo da izmjenama tog zakona, osim žrtava u Murinu, obuhvatimo i sve ostale žrtve – Deportacije Bošnjaka iz Herceg Novog, Štrpci i Bukovica”, kazao je Gutić.

