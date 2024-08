Povećani iznosi sufinansiranja školarine na master i doktorskim studijama

Podgorica, (MINA) – Školarine za sufinansiranje za studente master i doktorskih studija povećane su u odnosu na prošlu godinu sa 500 na 750 EUR i sa hiljadu na 1,5 hiljada EUR, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog resora je saopšteno da je Ministarstvo odobrilo uvećanje sufinansiranja školarine, na osnovu konkursa za sufinansiranje na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu.

“Iznosi za sufinansiranje školarina za studente master studija i doktorskih studija su povećani u odnosu na prošlu godinu sa 500 na 750 EUR i sa hiljadu na 1,5 hiljada EUR”, kazali su iz MPNI.

Oni su naveli da se na konkurs za sufinansiranje školarine na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu koji je objavljen 14. maja, prijavilo 13 studenata master i 22 studenata doktorskih studija.

