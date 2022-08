Potvrđeno da postoji sijaset razloga za pad Vlade

Podgorica, (MINA) – Inicijativom za izglasavanje nepovjerenja Vladi Demokrata, Demokratskog fronta (DF), Demosa, Ujedinjene i Prave Crne Gore i Radničke partije, potvrđeno je da postoji sijaset razloga za pad neligitmine Vlade i parlamentarne većine, saopštile su Demokrate.

Kako je kazao poslanik te partije Boris Bogdanović, Demokrate su sa zadovoljstvom potpisali inicijativu za razrješenje predsjednice Skupštine Danijele Đurović i izglasavanje nepovjerenja Vladi Demokratske partije (DPS) socijalista, Građanskog pokreta URA i Soacijalističke narodne partije (SNP), “odnosno, rušenje neligitimne parlamentarne većine”.

“Potpisima poslanika Demokrata, DF-a, Demosa, Ujedinjene, Prave i Radničke partije je potvrđeno da postoji sijaset razloga za pad ove neligitmine Vlade i parlamentarne većine, i da takav naš sud apsolutno nema veze sa potpisivanjem Temeljnog ugovora koji smo podržali”, rekao je Bogdanović.

On smatra da je pokušaj jeftine zloupotrebe i skrivanja iza Temeljnog ugovora koji je završena priča i koji ne može promijeniti bilo koja Vlada bez saglasnosti crkve razobličen, a razlozi za obaranje DPS-URA-SNP Vlade su više nego jasni i svakim danom ih je sve više.

“Nakon jučerašnjeg izglasavanja zakona protiv Zete i Zećana i jednostranog utvrđivanja liste kandidata za članove Sudskog savjeta od DPS-URA-SNP su još i jasniji i brojniji”, kazao je Bogdanović.

U ovom trenutku, kako je dodao, u skupštinskoj proceduri postoje potpisi praktično 90 odsto poslanika da Vlada nema povjerenje i da treba da padne.

“A neligitimni premijer kome su puna usta demokratije i evropejstva i dalje ne podnosi ostavku, iako je svojevremeno pozivao Zdravka Krivokapića da podnese ostavku. Definitivno za rubriku vjerovali ili ne”, rekao je Bogdanović.

On je rekao da ako njihovi partijski organi i defitinitvno donesu odluku da obore Vladu, inicijativa DF-a koju su podržali može ostati kao svojevrsna rezerva da kojim slučajem DPS ne odustane od inicijative 19. avgusta.

“Ali i garancija da će se tada razrješenjem predsjednice Skupštine i definitivno srušiti neligitimina DPS-URA-SNP parlamentarna većina”, naveo je Bogdanović.

On je rekao da, kakva god bude njihova definitivna odluka na sjednici 19. avgusta, nemaju namjeru ulaziti nakon toga u prevarantske modele, u kakve su ulazili URA i SNP.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS