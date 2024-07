Potpisani ugovori o finansiranju projekata 13 NVO

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova (MEP) podržalo je sa 76,8 hiljada EUR projekte 13 nevladinih organizacija (NVO).

Kako je saopšteno iz MEP-a, resorna ministarka Maida Gorčević potpisala je danas ugovore sa predstavnicima 13 NVO o finansiranju projekata i programa u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija za ovu godinu.

Gorčević je čestitala predstavnicima NVO i poželjela im uspješnu realizaciju projekata.

Ona je istakla da NVO značajno doprinose procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), kako kroz učešće u radu pregovaračkih radnih grupa, tako i putem brojnih projekata i aktivnosti kojima doprinose promociji procesa i edukaciji građana o evropskim vrijednostima i standardima.

„Na samom početku mandata Vlade smo poslali jasnu poruku da želimo bolju i tješnju saradnju sa NVO sektorom. Upravo zbog toga i organizujemo konsultacije svakog mjeseca, kako bi sa vama razmijenili mišljenje na određene teme“, kazala je Gorčević.

Ona je rekla da se, kroz direktnu saradnju sa predstavnicma civilnog sektora, uvjerila koliko su njihove ideje i rad važni za napredak u procesu evropske integracije i istakla da će podrška NVO sektora biti posebno važna u narednom periodu, kada Crna Gora krene u zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

Predstavnici NVO pozvali su Gorčević i predstavnike MEP-a da učestvuju u događajima na lokalnom nivou, čime će, kako su istakli, pokazati da su Vlada i NVO partneri na djelu.

“Imajući u vidu zahtjevnost obaveza u procesu evropske integracije, ukazali su na potrebu da MEP za sljedeću godinu opredijeli više sredstava za finansiranje programa i projekata NVO”, kaže se u saopštenju.

MEP je, kako se navodi, 6. marta objavilo javni konkurs za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti evroatlanskih i evropskih integracija u ovoj godini pod nazivom „Na evropskom putu“.

“Na konkurs je prijavljeno 30 predloga projekata NVO, a nakon sprovedene procedure i dostavljene rang liste projekata bodovanih od dva nezavisna procjenjivača, Komisija MEP-a je 17. juna donijela odluku da se podrže projekti 13 NVO“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su podržani projekti Asocijacije za edukaciju i razvoj – AER, Centra kreativnih vještina, Mreže za evropske politike MASTER, ALFA centra, IDENTITETA, Multimedijal Montenegro, Centra za demokratiju i ljudska prava, Građanske alijanse.

Podržani su i projekti NVO Akcelerator društvenih promjena – Zid, Centra za građansko obrazovanje, Centra za razvoj nevladinih organizacija, Društva mladih ekologa Nikšić i Bjelopoljskog demokratskog centra.

Ukupan iznos sredstava za finansiranje programa i projekata NVO po konkursu iznosi 76,868 hiljada EUR.

