Potpisana Haška konvencija o priznavanju i izvršenju stranih presuda u građanskim i privrednim stvarima

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Marko Kovač potpisao je, u sjedištu Haške konferencije za međunarodno privatno pravo, Hašku konvenciju o priznavanju i izvršenju stranih presuda u građanskim i privrednim stvarima.

Iz Ministarstva pravde saopštili su da su potpisivanju konvencije, sa crnogorske strane, prisustvovali generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u tom resoru Branimir Janjević i otpravnik poslova u Ambasadi Crne Gore u Hagu Ljubomir Mišurović.

Kako su naveli, nakon potpisivanja, primjerak Haške konvencije Kovaču je uručio generalni sekretar Haške konferencije za međunarodno privatno pravo, Kristof Bernaskoni.

Bernaskoni je zahvalio Vladi Crne Gore i Ministarstvu pravde na prepoznavanju značaja Haške konferencije za međunarodno privatno pravo.

On je istakao da je Crna Gora prva država u regionu koja je potpisala tu konvenciju, čime dodatno pokazuje posvećenost evropskim integracijama.

Kovač je naglasio spremnost Crne Gore za nastavak saradnje i unapređivanje zakonodavnog okvira na polju međunarodne pravosudne saradnje u građanskim stvarima.

Iz Ministarstva su rekli da, shodno Zakonu o međunarodnom privatnom pravu, crnogorski sudovi mogu priznavati građanske i privredne presude stranih sudova.

Iz tog resora su kazali da će do sada prilično ograničena mogućnost priznavanja i izvršenja građanskih i privrednih presuda crnogorskih sudova u inostranstvu biti znatno obogaćena uvođenjem konvencije u pravni sistem Crne Gore.

Konvencija će, kako su naveli iz Ministarstva, biti na snazi od 1.septembra ove godine i očekuje se da je ratifikuju sve članice Evropske unije.

“U narednom periodu obaviće se zakonom propisane procedure ratifikacije konvencije, tokom kojih su Kovač i Bernaskoni dogovorili nastavak komunikacije”, kaže se u saopštenju.

