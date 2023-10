Potpisan Regionalni sporazum o međusobnom priznavanju profesionalih kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Lideri zemalja Zapadnog Balkana danas su, na Samitu u okviru Berlinskog procesa, potpisali Regionalni sporazum o međusobnom priznavanju profesionalih kvalifikacija koji se odnosi na medicinske sestre opšte njege, doktore veterine, farmaceute i babice.

Dokument su potpisali predsjednici vlada Crne Gore, Albanije, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova Dritan Abazović, Edi Rama, Ana Brnabić, Dimitar Kovačevski i Aljbin Kurti, kao i predsjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, sporazum je potpisan u kontekstu Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA).

U saopštenju se navodi da su potpisivanju prisustvovali njemački kancelar Olaf Šolc i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

