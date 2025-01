Potpisan Memorandum o saradnji u okviru projekta uvođenja medijacije u školama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), Udruženja medijatora Crne Gore i Centar za alternativno rješavanje sporova potpisali su Memorandum o saradnji u okviru projekta „Uvođenje mirnog rješavanje sporova – medijacije u školama“.

Iz MPNI je saopšteno da je potpisan Memorandum u cilju razvijanja i pilotiranja programa školske medijacije kao nenasilnog rješavanja sporova/sukoba u školama.

Kako se navodi, te aktivnosti se sprovode u okviru šire inicijative “Jačanje povjerenja građana u institucije i izgradnja otpornih zajednica” koji realizuju UNDP, UNICEF i UNESCO, u saradnji s Vladom, a Projekat finansira Fond UN za izgradnju mira.

„Memorandum o saradnji i realizacija projekta, koji se sprovodi uz podršku UNICEF-a, značajno će uticati na kvalitet odnosa u školama na svim nivoima, kao i na smanjenje vršnjačkog nasilja, a s obzirom na to da je pravi put obrazovnog sistema prevencija svih negativnih pojava u društvu i edukacija“, rekli su iz MPNI.

Oni su kazali da realizacija projekta obuhvata obuku nastavnika i predstavnika pedagoško psihološke službe na četvorodnevnim radionicama, obuku učenika, budućih vršnjačkih medijatora, informisanje učenika i roditelja o programu školske medijacije, propisivanje procedura za postupanje i horizontalno širenje naučenog među svim učesnicima obrazovno-vaspitnog procesa u školama.

Projekat će biti realizovan u osnovnim školama „Sutjeska“, „Novka Ubović“, „Branko Božović“ i „Radojica Perović“ u Podgorici, kao i u OŠ „Anto Đedović“ u Baru i OŠ „Marko Miljanov“ u Bijelom Polju.

„Očekujemo da će se u narednoj školskoj godini nastaviti realizacija ovog projekta i u ostalim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori“, rekli su iz MPNI.

Oni su ukazali da je projekat usklađen sa Analizom stanja i prijedloga mjera za suzbijanje nasilja i vandalizma u školama koju je donijela Vlada, sa Programom razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023 – 2025.

“Projekat je usklađen i sa članom 9b Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju koji propisuje da u rješavanju konflikata u ustanovi mogu biti angažovani posrednici/medijatori”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS