Potpisan Memorandum o razumijevanju sa Koledžom Evrope

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović potpisala je danas Memorandum o razumijevanju i uspostavljanu šeme stipendiranja između Vlade Crne Gore i Koledža Evrope.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), Memorandum koji je Jakšić Stojanović potpisala sa rekotorkom Koledža Evrope Federikom Mogerini, odnosi se na obezbjeđivanje stipendija za crnogorske studente u kampusima Koledža Evrope u Tirani, Natolinu i Brižu.

“Koledž Evrope važi za jednu od najprestižnijih obrazovnih ustanova u Evropskoj uniji (EU) za postdiplomske studije iz oblasti prava, ekonomije, javne uprave i važna je referenca u karijerama mnogih zvaničnika Evropske komisije”, navodi se u saopštenju MPNI.

Kako su kazali, na osnovu odluke Vlade, od naredne akademske godine, MPNI će obezbijediti stipendiju koja pokriva cjelokupne troškove za dva crnogorska studenta koji budu primljeni na Koledž.

„Ukupni troškovi po kandidatu su 29 hiljada EUR (za programe u Brižu) i 27 hiljada EUR (za programe u Tirani i Natolinu) za narednu akademsku godinu“, kazali su MPNI.

Oni su dodali da stipendija pokriva godinu i uključuje školarinu, smještaj, ishranu i studijska putovanja.

“Pristupanjem ovim programima, crnogorski student će priliku da steknu znanja i vještine koje se vezuju za ključne tekovine EU, što je posebno važno, ne samo na institucionalnom nivou, već i na nacionalnom, imajući na umu činjenicu da je Vlada intenzivirala aktivnosti koje se odnose na proces pristupanja EU“, kazali su iz MPNI.

To, kako su dodali, predstavlja izuzetnu priliku za mlade ljude da se povežu sa evropskim obrazovnim i istraživačkim mrežama, doprinoseći dugoročnom prosperitetu Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS