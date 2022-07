Posvetiće pažnju decentralizaciji lokalne samouprave

Podgorica, (MINA) – Crna Gora posvetiće pažnju procesu decentralizacije lokalne samouprave kao važnom elementu reforme javne uprave, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, Dukaj se danas sastao sa ministrom administracije lokalne samouprave Kosova, Elbertom Krasnićijem.

Navodi se da je razgovarano o važnosti bilateralne i regionalne saradnje Crne Gore i Kosova, sa akcentom na pitanja koja se tiču važnosti reforme sistema lokalne samouprave, prekogranične saradnje i digitalne transformacije.

“Dukaj je naglasio da će Crna Gora u narednom periodu posvetiti značajnu pažnju procesu decentralizacije lokalne samouprave kao važnom elementu reforme javne uprave”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su dodali da je Dukaj predstavio dosadašnje aktivnosti Crne Gore u reformi javne uprave i implementaciji Strategije reforme javne uprave.

“On je ukazao da se administracije Crne Gore i Kosova susrijeću sa sličnim izazovima na lokalnom i centralnom nivou, i da prolaze kroz slične procese digitalne transformacije, razvijajući javne usluge na osnovu potreba građana”, kazali su iz Ministarstva.

Uz namjeru da, kako je kazao Dukaj, javne usluge budu što jednostavnije i dostupnije građanima.

Dukaj je, kako se dodaje, naglasio da su iskustva i dometi digitalne transformacije javne uprave Kosova veoma značajna za Crnu Goru.

Krasnići je istakao naročito interesovanje za uključivanje Kosova u inicijativu Open Government Partnership, radi dalje demokratizacije društva i sprovođenja procesa reformi.

On je ocijenio da Kosovo izuzetno vrednuje iskustva Crne Gore u toj oblasti.

Dukaj je, kako se navodi, potvrdio da će Crna Gora snažno podržati priključenje Kosova toj inicijativi i pomoći Kosovu u prevazilaženju svih izazova na koje budu eventualno naišli.

“Sagovornici su ocijenili da se izvanredni bilateralni odnosi dvije države ogledaju i u prekograničnoj saradnji koja se razvija u okviru IPA CBC”, navodi se u saopštenju.

Dukaj smatra da je taj instrument izuzetno značajan za jačanje prekogranične saradnje opština koje su obuhvaćene programom, za njihovo ekonomsko jačanje i dublju povezanost Crne Gore i Kosova.

