Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja posvećeno je stvaranju sigurnijeg i zdravijeg radnog okruženja za sve, saopšteno je iz tog Vladinog resora povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva zdravlja, ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se pod motom „Vrijeme je da istaknemo značaj mentalnog zdravlja na radnom mjestu“.

“Mentalno zdravlje je važno u svakom kontekstu, a posebno na radnom mjestu gdje ljudi provode značajan dio vremena”, poručili su iz Ministarstva zdravlja.

Oni su kazali da su posvećeni stvaranju sigurnijeg i zdravijeg radnog okruženja u kojem svako ima resurse i podršku da brine o svom mentalnom zdravlju na poslu.

“Zaštita i promocija mentalnog zdravlja na radnom mjestu obuhvata jačanje kapaciteta, podizanje svijesti i pružanje prilika u pogledu rane detekcije i intervencije sa ciljem prevencije mentalnih poteškoća”, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Kako se dodaje, priortitet tog Vladinog resora je kreiranje inkluzivnog, nediskriminirajućeg, nestigmatizirajućeg i podržavajućeg radnog okruženja za sve zaposlene, a posebno osobe koje žive sa problemima mentalnog zdravlja ili psihosocijalnim teškoćama.

“Jedan od naših glavnih ciljeva je i smanjenje stigme povezane s mentalnim bolestima i pružanje podrške osobama koje se suočavaju s tim izazovima”, kazali su iz Ministarstva zdravlja.

Prema njihovim riječima, važan segment je i jednaka dostupnost zdravstvenih usluga, tako da centri za mentalno zdravlje, koji djeluju u okviru domova zdravlja širom Crne Gore, nude širok spektar usluga namijenjenih očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja.

“Oni pružaju stručnu podršku, psihoedukaciju i savjetodavne usluge za osobe koje se suočavaju s emocionalnim problemima, stresom, depresijom, anksioznošću ili drugim poteškoćama”, rekli su iz Ministarstva zdravlja.

Oni su naglasili da su svi pregledi u centrima za mentalno zdravlje dostupni bez listi čekanja, kao i da se mogu zakazati direktno u centrima ili preko izabranog ljekara.

“Pored toga, u okviru Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), nedavno je otvorena nova Klinika za psihijatriju, izgrađena prema najvišim savremenim standardima za tu granu medicine”, podsjetili su iz Ministarstva zdravlja.

Ta moderna ustanova, kako su istakli, pružiće neuporedivo bolje okruženje za pacijente, omogućavajući im komfornije, sigurnije i humanije uslove liječenja.

“Osim poboljšanja uslova za pacijente, nova klinika će značajno olakšati rad ljekara i ostalog medicinskog osoblja, pružajući im kvalitetne uslove za stručan i efikasan rad”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, po prvi put u Crnoj Gori, u okviru te klinike je otvoreno i Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju.

“Ta inovacija predstavlja značajan iskorak u pružanju specijalizovane pomoći najmlađim pacijentima, omogućavajući im pristup adekvatnoj terapiji i podršci u ranom uzrastu”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je sve to potvrda da su taj resor i Vlada posvećeni ciljevima održivog razvoja i ostvarivanju univerzalne zdravstvene zaštite, kao i da prepoznaju značaj i potrebu kontinuiranog jačanja mentalnog zdravlja cjelokupne populacije.

“Sa snažnom primarnom zdravstvenom zaštitom, kao okosnicom za jačanje mentalnog zdravlja i unapređivanja nivoa kvaliteta mentalnih servisa koji su jednako dostupni svima”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja su istakli da stvaranje prilika za personalizovan pristup mentalnom zdravlju i pronalaženje inovativnih rešenja u cilju unapređenja mentalnih servisa, nema alternativu.

