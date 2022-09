Posvećeni jačanju bezbjednosnih kapaciteta policije i vojske

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) posvećena je jačanju crnogorskih institucija i bezbjednosnih kapaciteta policijskih i vojnih snaga, poručila je američka ambasadorka u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Rajnke je sa ministrom unutrašnjih poslova Filipom Adžićem, direktorom policije Zoranom Brđaninom i državnim sekretarom u Ministarstvu odbrane Krstom Perovićem prisustvovala zajedničkoj kombinovanoj obuci specijalnih jedinica Uprave policije, Vojske Crne Gore (VCG) i elitnih snaga za specijalne operacije SAD-a.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), kazala da je američka Ambasada posvećena jačanju crnogorskih institucija i bezbjednosnih kapaciteta policijskih i vojnih snaga.

Rajnke je rekla da Ambasada pridaje veliki značaj zajedničkoj obuci i koordinaciji taktičkih i specijalnih vještina.

„SAD predano stoje uz svoje NATO saveznike, uključujući Crnu Goru“, kazala je Rajnke dodajući da je značaj Alijanse veći nego ikada u suočavanju s ruskom agresijom u istočnoj Evropi i izborom Vladimira Putina da povede rat protiv Ukrajine.

Adžić je rekao da je zadovoljan zbog održavanja današnje vježbe koja, kako je naveo, predstavlja nastavak izvanredne saradnje specijalnih jedinica Uprave policije i predstavnika elitnih snaga za specijalne operacije SAD-a.

“Siguran sam da će naše elitne jedinice kroz obuku sa kolegama iz “Zelenih beretki” razmijeniti iskustva i steći nove vještine, na kojima će u budućem periodu zasnivati svoje aktivnosti”, istakao je Adžić.

On je zahvalio Ambasadi SAD-a na nesebičnoj podršci koju pruža MUP-u kroz obuke i usavršavanja, kao i na donacijama koje značajno doprinose unapređenju materijalno-tehničkih uslova rada i modernizaciji sistema bezbjednosti.

Brđanin je zahvalio Rajnke na, kako je kazao, neizmjernoj podršci koju Ambasada SAD pruža crnogorskoj policiji.

On je rekao da je razmjena iskustava i najboljih praksi od velikog značaja u oblasti posebnih operativnih taktika i zahvalio timu instruktora specijalnih snaga SAD-a za njihovu spremnost da iskustvo i znanje podijele sa službenicima specijalnih jedinica Uprave policije.

