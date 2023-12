Posvećeni borbi protiv ilegalnih migracija

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada posvećena je saradnji sa evropskim i međunarodnim partnerima u borbi protiv ilegalnih migracija, jer je ta oblast dio obaveza u okviru ključnih pregovaračkih poglavlja 23 i 24, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Iz Ministarstva evropskih poslova kazali su da se Gorčević sastala sa šefom Misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Crnoj Gori, Vladimirom Gjorgjievim.

“Vlada Crne Gore je u potpunosti posvećena saradnji sa evropskim i međunarodnim partnerima u oblasti borbe protiv ilegalnih migracija. Za nas je ova oblast veoma važna jer predstavlja dio obaveza u okviru ključnih pregovaračkih poglavlja 23 i 24”, kazala je Gorčević.

Na sastanku je, kako se navodi, ocijenjeno da Crna Gora i IOM uspješno sarađuju u upravljanju granicom, borbi protiv ilegalnih migracija, organizovanog i prekograničnog kriminala, doprinoseći većem stepenu bezbjednosti na Zapadnom Balkanu i šire.

Gorčević je zahvalila IOM-u na podršci u sprovođenju reformi iz oblasti vladavine prava, kako u dijelu unapređenja strategijskog i zakonodavnog okvira i jačanju administrativnih kapaciteta, tako i u pogledu sprovođenja konkretnih aktivnosti u oblasti migracija.

Gjorgjiev je ukazao na značaj projekata koji doprinose jačanju kapaciteta crnogorskih institucija na planu migracione politike i integrisanog upravljanja granicom.

U tom kontekstu, Georgijev je, kako se navodi, ukazao na važnost saradnje sa međunarodnim i lokalnim ekspertima.

„IOM podržava pristupanje Crne Gore EU. U tom kontekstu, možete računati na našu dalju podršku, posebno u sprovođenju reformi iz poglavlja 24- Pravda, sloboda i bezbjednost“, poručio je Gjorgjiev.

