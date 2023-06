Postupanja u slučaju Spajića imaju elemente zloupotrebe javnih funkcija

Podgorica, (MINA) – Iznošenje optužbi na račun nosioca liste Evropa sad, Milojka Spajića, nije u nadležnosti predsjednika Vlade, izričit je primjer kršenja fer igre u predizbornoj kampanji i ima elemente kampanje i zloupotrebe javnih funkcija.

To su poručili programska direktorica Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milica Kovačević i Marko Sošić iz Instituta alternativa, u CDT-ovom podkastu “Da li partije poštuju Kodeks za fer i demokratske izbore 2023”.

Kovačević je kazala da je nezakonito finansiranje partija i kampanja ogroman problem, i da treba da bude predmet Agencije za sprečavanje korupcije i drugih nadležnih institucija.

Ona je rekla da se nada da će tužilaštvo pokazati ozbiljno i odgovorno ponašanje u slučaju Spajića.

“Na političkoj sceni imamo to da se ovo dešava neposredno pred izbore. Ništa od ovih optužbi nije u nadležnosti predsjednika Vlade i Vijeća za nacionalnu bezbjednost koje treba da se bavi temama koje su rizik po nacionalnu bezbjednost, a niko nije saopštio takvu činjenicu”, rekla je Kovačević.

Prema njenim riječima, to ima elemente kampanje i zloupotrebe javnih funkcija.

“Mi često banalizujemo i mislimo da je zloupotreba javnih funkcija ako vozite službeni automobil ili koristite neke javne prostorije, ali neko ima monopol nad informacijama i obavještajnim informacijama, pa ih plasira u odgovarajućim momentima i formi”, kazala je Kovačević.

To, kako je dodala, nije priča do koje se došlo istraživačkim novinarstvom, već priča koja je u zadnjoj sedmici kampanje servirana sa najviših pozicija moći “i treba biti naivan pa ne misliti da ima veze sa ovim tajmingom”.

“Bez prejudiciranja šta je tu bilo, vjerujem da je ovo tema kojom treba da se bave nadležni državni organi i da nas blagovremeno obavijeste o tome. Ovo je tako servirano kao da do 11. juna treba da se riješi”, rekla je Kovačević.

Ona je navela da desničarski portali naklonjeni predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću znaju sadržaj pisma, znaju kako izgleda i prenose sadržaj.

“Vidi se da je jedna sinhronizovana akcija, odjednom, u istom trenutku svi imaju neke informacije. Ne mogu da ulazim u teorije zavjere, ali baš je zanimljivo kako je taj Južnokoreanac znao kome treba da uputi pismo”, kazala je Kovačević.

Govoreći o funkcionerskoj kampanji, ona je rekla da se vidi izraženo prisustvo zloupotrebe javnih resursa.

“Kako kroz funkcionersku kampanju, tako i kroz druge moduse koje smo gledali godinama i decenijama”, dodala je Kovačević.

Sošić je naveo da je katastrofalno da se ovakve stvari dešavaju u posljednjoj nedjelji predizborne kampanje.

Prema njegovim riječima, to je izričit primjer kršenja kodeksa CDT-a koji su potpisali predstavnici partija koje učestvuju na izborima, i kršenja nekih pravila ponašanja fer igre.

“Pa da je sve istina, čini mi se da je bilo nepotrebno raditi baš u ovoj nedjelji. Činjenica da se radi sada, za mene to diskvalifikuje”, kazao je Sošić.

On je rekao da je Crna Gora jedna od rijetkih država u regionu koja nema neki zakon koji reguliše digitalnu imovinu.

“Nakon sve priče oko digitalnih nomada, okupljanja po primorju, dočekivanja, ništa ne uradiše da spriječe nešto što je realna opasnost – finansiranje subjekata kriptovalutama”, dodao je Sošić.

On je kazao da je za njega i slučaj gradonačelnika Budve Mila Božovića isto značajan.

“Zašto je ovo veća prijetnja od toga da predsjednik najvažnije primorske opštine u susret sezoni bude u pritvoru, kakve se to gradacije prave”, kazao je Sošić.

Ona smatra da aktuelna dešavanja dižu popularnost Spajiću i PES-u.

“Već su se jednom na taj način opekli. Kao građanin osjećam da mi je intelekt uvrijeđen ovim”, rekao je Sošić.

On je, govoreći o kampanji, rekao da ne vidi način na koji bi se riješilo, da se predsjedniku Vlade zabrani da do izbora saziva konferencija za štampu, da saziva Vijeće i druge slične aktivnosti.

“Priču da su ovi isti kao oni ranije smo već ispričali. Ne mislim da je svaka zloupotreba od istog značaja. Funkcionerska kampanja je neizbježan dio političkog života, ja ne vidim način na koji bi se to riješilo”, kazao je Sošić.

