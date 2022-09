Posljedice sajber napada na Crnu Goru još nijesu sanirane

Podgorica, (MINA) – Tri sedmice od sajber napada na infrastrukturu Vlade Crne Gore i dalje traje popravka mreže i pojedinih servisa, a opasnost od hakerskog napada nije prošla, kazao je direktor Direktorata za informacionu bezbjednost, infrastrukturu i digitalizaciju, Dušan Polović.

On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su pronađene malicioznosti na pojedinim radnim stanicama i sistemu, pa ako bi se ti uređaji ponovo priključili na internet, moguće je da bi se napadi mogli ponoviti.

“Moramo “očistiti” kompletnu mrežu i sve uređaje, da bi bili sigurni da se to neće desiti”, naveo je Polović.

Iz Ministarstva javne uprave ranije je saopšteno da iza sajber napada stoji kriminalna grupa “Kuba rensomver” i da je kreiranje virusa koštalo oko deset miliona dolara i da do sada nigdje nije bio upotrijebljen.

Govoreći o procjeni štete, Polović je naveo da su sistemi “bekapovani” (imaju rezervnu kopiju), što znači da su podaci sačuvani.

“Takođe, određeni broj radnih stanica je kriptovan, pa nijesmo sigurni da li će se ti računari ponovno koristiti. Dakle, imamo bekap sistema, pa u tom smislu ne bi trebalo da pretrpimo neku štetu”, rekao je Polović.

On ne isključuje da se podaci, koji su kompromitovani, u nekom trenutku i objave.

Vlada i njeni resori nakon napada koriste alternativne mejlove za komunikaciju putem Gmail servisa ili privatnih naloga, što nije u skladu sa zakonom koji propisuje da se službene adrese moraju nalaziti na informacionoj infrastrukturi u Crnoj Gori.

Polović je podsjetio da je Ministarstvo javne uprave ranije saopštilo da ne preporučuje komuniciranje državnih organa putem alternativnih mejlova.

“Naš najbolji odgovor je ponovno uspostavljanje komunikacije putem vladinog domena, i očekujemo da brzo izađemo sa tim rezultatom”, naveo je Polović.

(kraj) mip

