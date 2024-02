Poslanički klub PES-a: Jedinstveni i posvećeni rezultatima

Podgorica, (MINA) – Građani ne treba da imaju bilo kakvu dilemu kada je u pitanju izvjesnost realizacije programa Evropa sad dva i politička stabilnost, saopštili su iz Poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) i poručili da su jedinstveni i posvećeni rezultatima.

“Nakon odličnog starta parlamenta i Vlade, jedinstveni smo posvećeni da u nastavku realizujemo još bolje rezultate”, navodi se u saopštenju.

Iz Poslaničkog kluba PES-a su kazali da su deblokada evropskog puta, te institucija koje su godinama bile u v.d. stanju, povećanje minimalnih penzija, kao i veliki uspjesi na međunarodnom planu, samo najava za ono što slijedi.

Kako su istakli, u narednom periodu će Vlada predložiti parlamentu na razmatranje desetine zakona.

“U saradnji sa koalicionim partnerima i Vladom, uvjereni smo da će naš poslanički Klub i ubuduće biti jako važan činilac u ukupnom uspjehu naše zemlje i društva”, zaključuje se u saopštenju.

