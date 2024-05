PES: Naša misija je da afirmišemo suživot u multietničkoj Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES), poštujući žrtve genocida u Srebrenici, ne smatra srpski narod genocidnim, poručili su iz te partije navodeći da je njihova misija da u Crnoj Gori, koja ima multietnički karakter, afirmišu suživot.

Iz PES-a su kazali da njihovi funkcioneri, koji obavljaju i najznačajnije pozicije u državi, nikada nijesu kvalifikovali srpski, niti bilo koji drugi narod kao genocidan.

„Uvažavajući odluke međunarodnih sudova, te Deklaraciju i Rezoluciju o genocidu u Srebrenici usvojene u prethodnim sazivima Skupštine, naša partija poštuje ono što je već utvrđeno u okviru međunarodnih i crnogorskih institucija“, naglasili su iz PES-a.

Iz te partije su podsjetili da je crnogorski parlament, osim Rezolucije o genocidu u Srebrenici, usvojio i rezolucije o genocidu u Pivi i Velici, što, kako su naveli, takođe uvažavaju i poštuju.

Kako je saopšteno iz PES-a, sve te rezolucije nijesu izglasane samo glasovima sadašnje opozicije, već i glasovima partija koje sada čine parlamentarnu većinu i participiraju u Vladi.

„Iako se u Rezoluciji o genocidu u Srebrenici, koja će biti razmatrana u Ujedinjenim nacijama, ne pominje odgovornost srpskog naroda i države Srbije, a radi preciziranja odgovornosti koja je individualna, crnogorska Vlada će podnijeti amandmane koji jasno definišu da nijedan narod ne može biti kvalifikovan kao genocidan“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ta jako osjetljiva tema, koja već nekoliko dana izaziva mnoštvo reakcija i budi sjećanja na nevino stradale žrtve, često biva zloupotrijebljena od različitih društveno-političkih aktera.

„Naša misija je da u Crnoj Gori, koja ima multietnički karakter, afirmišemo suživot, kako bi se u zemlji vladavine prava svi građani osjećali ravnopravno i jednako uvaženo“, poručili su iz PES-a.

