U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez struje ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Toka

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Franca Prešerna i Zagrebačka, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, Jasika, Ulica Kozaračka i Zmaj Jovina

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 19:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 19:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Suka, dio Grba, dio Komunice, Dobro Polje

Cetinje

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: Lastva Čevska

Nikšić

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bulevar 13. Jul, Ul. Straševska, Ul. Šavnička, dio Kličeva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rubeža, dio Oštrovaca, Riđani, dio Vilusa, Dolovi, Bukovik

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: potrošači na području Grdovića

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja(ulica 28. decembra)

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Beogradskog naselja u donjem Štoju

Tivat

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Poluostrvo Luštica -Zabrđe, Petrovići, Obosnik, Pristan

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Topla-iznad tunela i područje oko Muzeja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kruševice, Mokrine Vrbanj

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Igalo- područje oko Novljanke

Kotor

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Paprati (Grbalj)

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota- potrošači uz šetalište od Fakulteta za pomorstvo do Sente

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: područje oko stare Livnice i Njegoševa ulica

-u terminu od 10:45 do 12:15 sati: Peluzica, Muo, Ramadanović, Glavati, Prčanj, Markov Rt-Jerovica

-u terminu od 12:30 do 14:00 sati: Peluzica, Muo centar, Šarena Gomila, Prčanj, Markov Rt, Stoliv

-u terminu od 10:00 do 18:00 sati: Ledenice, Krivošije, Dragalj

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Risan, Perast, Vitoglav, Strp, Lipci

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Male Krće

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Mašte, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, Kolektor i dio naseljaTaluma

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Tršnjevo, dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača, Meteh, Jara i Babino Polje – Kratkotrajna isključenja

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Gusnice

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Podbišće, Donja Štitarica, Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Smrčje, Oćiba, Izlasci

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ličine

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Vrh, Dubovo, Rakonje, Bioča, Okladi, Strojtanica, Sutivan

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Čokrlije

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.